Segunda victoria del Haro Deportivo, esta vez frente al Comillas (4-0)

Por Radio Haro
14 septiembre, 2025
Aiutor Moreno (2), Carlos Jaén y Mario Urrecho marcaron para el conjunto blanquinegro.

(Foto: Ricardo Donézar y Haro Deportivo)

