Segunda victoria del Haro Deportivo, esta vez frente al Comillas (4-0)
Aiutor Moreno (2), Carlos Jaén y Mario Urrecho marcaron para el conjunto blanquinegro.
(Foto: Ricardo Donézar y Haro Deportivo)
