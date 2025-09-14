Ecologistas en Acción de Haro reivindica el derecho a la movilidad de todas las personas con una bicicletada en la Semana Europea de la Movilidad

El próximo domingo 21 de septiembre a las 11:00 Ecologistas en Acción de Haro saldrá en una bicicletada bajo el lema ¡Movilidad para todas las personas!

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025, el domingo 21 de septiembre a las 11:00, el grupo Ecologistas en Acción de Haro saldrá desde la Plaza de la Paz en una nueva bicicletada “para reivindicar una movilidad accesible, asequible, segura y sostenible para todas las personas, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidades. Con ello buscan fomentar cambios positivos en materia de movilidad, tanto en los hábitos de la ciudadanía como en las estrategias de la administración local, con el fin último de hacer de Haro una ciudad segura e integradora.

La Semana Europea de la Movilidad es un evento organizado por la Comisión Europea durante el cual multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la concienciación en torno a la movilidad sostenible. La campaña es también promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo sensibilizar, tanto a responsables políticos como a la ciudadanía, sobre los beneficios que tiene para la salud pública y para el medio ambiente el uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Este año la campaña hace hincapié en la necesidad de eliminar las barreras físicas, económicas y sociales que dificultan la movilidad, reafirmando que el libre desplazamiento es un derecho del que todos debemos disfrutar en igualdad. Frente a un año en el que lamentablemente se han vuelto a suceder atropellos en la ciudad jarrera, la SEM nos invita a decidir colectivamente cómo queremos desplazarnos y asegurarnos de que podamos movernos de forma segura y cómoda en un entorno agradable y respetuoso.

Para ello solicitan al equipo de gobierno local que desarrolle una estrategia de movilidad en la ciudad que incluya aspectos como la accesibilidad de las aceras, la peatonalización de zonas, la pacificación del tráfico y la inclusión de la bicicleta en el tráfico urbano.

Además, no podemos olvidar que gran cantidad de habitantes se desplazan habitualmente a las grandes ciudades cercanas para temas administrativos, laborales o académicos. Por lo que explican que también se necesita contemplar la movilidad interurbana con una apuesta total por los servicios de autobús con mejores conexiones y mayor frecuencia de horarios.

Para reivindicar la causa, el colectivo propone una bicicletada que saldrá el domingo 21 a las 11:00 de la Plaza de la Paz y que recorrerá las principales calles de la ciudad. Como en anteriores ocasiones, será un recorrido breve y de poco desnivel, apto para niños/as y mayores, por lo que animan a todo el mundo a participar. “Sumémonos a las ciudades europeas e instemos a la administración local a planificar una movilidad que garantice una ciudad más segura, inclusiva y sostenible para todas las personas”, concluyen.