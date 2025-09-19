El Gobierno de La Rioja impulsa el ‘Programa de Educación para el Consumo’ dirigido al alumnado de 1º y 2º de ESO

El objetivo es formar a los adolescentes riojanos como consumidores críticos, responsables y conscientes, reforzando su capacidad para tomar decisiones sostenibles en un contexto de creciente presión publicitaria y digital.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados y en coordinación con la Consejería de Educación y Empleo, ha puesto en marcha el ‘Programa de Educación para el Consumo’ destinado al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de La Rioja.

Este programa nace en cumplimiento de la Ley 5/2013, de 12 de abril, de defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que establece la necesidad de prestar atención prioritaria a los colectivos de especial protección, como son los menores.

A través de charlas formativas de aproximadamente 50 minutos, apoyadas en material audiovisual y dinámicas participativas, el alumnado conocerá aspectos esenciales como: la sociedad de consumo (mecanismos, funcionamiento y consecuencias); el impacto del consumo en el medio ambiente, la salud y la economía global; la importancia del consumo consciente, responsable y sostenible; la reflexión sobre el “ser” frente al “tener” o los derechos y deberes como consumidores y cómo ejercerlos.

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados pretende con esta iniciativa fomentar entre el alumnado riojano, además de conocimientos prácticos sobre consumo, reforzar la capacidad crítica de los adolescentes frente a la publicidad y las redes sociales; concienciar sobre el impacto del consumo en el cambio climático, la sostenibilidad y las desigualdades sociales; así como promover hábitos saludables y responsables en la adquisición y uso de bienes y servicios.

Desarrollo y participación

El programa se implantará a lo largo del curso escolar 2025/2026 en centros educativos de Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja, garantizando una cobertura territorial equilibrada.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre y la asignación de charlas se realizará por orden de solicitud, asegurando la participación del mayor número posible de centros y alumnado.

Los centros interesados pueden ponerse en contacto a través del correo consumorioja@larioja.org o en el teléfono 941 29 18 72 para coordinar la participación en este programa.