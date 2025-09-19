El Gobierno de La Rioja asumirá hasta el 90% del sueldo anual de los alguaciles para garantizar la calidad de los servicios públicos en el medio rural

Un total de 144 ayuntamientos riojanos se beneficiarán de una subvención de entre 8.000 y 25.000 euros anuales por solicitante para sufragar la nómina.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado la nueva convocatoria de subvenciones que ha impulsado el Gobierno de La Rioja para financiar los costes de contratación de alguaciles o personal equivalente en los ayuntamientos riojanos cuya población sea igual o inferior a mil habitantes, medida que ha calificado como “una buena noticia para los ayuntamientos” y “un hito importantísimo en la lucha contra la despoblación”.

En palabras del consejero, estas ayudas permitirán que los municipios con menos recursos puedan mantener durante todo el año un puesto de trabajo que es “fundamental e imprescindible para garantizar la calidad de los servicios públicos en el medio rural y para mejorar la calidad de vida de los riojanos”. Con ello, “fortalecemos nuestras políticas de apoyo a los ayuntamientos riojanos y nuestro compromiso de dotarles de mayor liquidez y recursos”, ha resaltado.

Asimismo, servirá para favorecer la fijación de población en zonas rurales; promover la equidad, sostenibilidad y lucha contra la despoblación; y permitir que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos, mejorando su seguridad y calidad de vida, y fomentado el desarrollo local en áreas vulnerables.

Un total de 144 localidades riojanas podrán beneficiarse de esta medida que contará con un presupuesto anual de 1,5 millones de euros. El máximo de la ayuda y del porcentaje subvencionable por la contratación del alguacil, que será funcionario de carrera o personal laboral, variará en función de la población, teniendo en cuenta que se ha establecido “una discriminación positiva” hacia los pequeños ayuntamientos:

• Menos de 301 habitantes: máximo de 25.000 euros y hasta el 90% del coste.

• De 301 a 500 habitantes: máximo de 15.000 euros y hasta el 70% del coste.

• De 501 a 1.000 habitantes: máximo de 8.000 euros y hasta el 50% del coste.

Acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, el consejero Osés ha resaltado la importancia de la labor del alguacil en los pueblos, dada su capacidad para asumir diferentes funciones de seguridad y apoyo a las administraciones locales y a los propios vecinos de los municipios.

Las funciones del alguacil varían en función de cada municipio, si bien pueden realizar tareas de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones; mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos; reparto de comunicaciones; limpieza de espacios municipales; y de organización y gestión administrativa; entre otras muchas.

Una ayuda vital para muchos municipios sin alguacil

La inversión anunciada por el consejero supondrá un antes y un después para muchos municipios que, por sus limitaciones presupuestarias, no disponen de alguacil en ningún momento del año, o solo pueden contar con sus servicios durante algunos meses, de modo que “vamos a dar estabilidad y permanencia” a esta ocupación, ha enfatizado Osés.

El periodo subvencionable será entre el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se presente la solicitud y el día 31 de diciembre del mismo año, incluidos ambos días. En el caso de los ayuntamientos que ya tengan contratado alguacil, “la subvención se aplicará con efecto retroactivo a fecha 1 de enero de 2025”, ha explicado el director general.

Convocatoria abierta para facilitar la gestión municipal

El plazo de solicitud de las ayudas se abrirá desde el siguiente día hábil a la publicación de la orden y la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, algo que ocurrirá en los próximos días. A este respecto, el consejero ha apuntado que la convocatoria “estará abierta en todo momento para facilitar la gestión de los ayuntamientos con menos recursos administrativos”.

Un ambicioso paquete de medidas pioneras para combatir la despoblación

Esta nueva convocatoria de ayudas forma parte del ambicioso paquete de medidas pioneras impulsadas esta legislatura para luchar contra la despoblación en todos los frentes: vivienda, comunicaciones, servicios públicos… Entre ellas, destaca la extraordinaria acogida que ha recibido el exitoso Plan Revive que otorga hasta 40.000 euros de ayuda para adquirir una vivienda en municipios de hasta 5.000 habitantes.

Además, por primera vez se ha impulsado un carné de transportes específico para que los jóvenes del medio rural puedan viajar gratis en cualquier servicio autonómico. Igualmente constituyen un hito en nuestra región la apertura de nuevos cajeros automáticos en diferentes municipios riojanos y la nueva convocatoria de ayudas para el derribo de edificio en ruinas, medidas que verán la luz antes de acabar el año.