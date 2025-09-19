Guadalupe Fernández: “Este Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con vosotros y con todos los clubes de la ciudad”

El Haro Rioja Voley presenta sus equipos en la Plaza de la Paz.

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, en el acto, señaló que “el Haro Rioja Voley lleva 30 años haciendo historia. Fuisteis el primer club riojano en jugar en primera división. Hace apenas dos años, y en reconocimiento a esa trayectoria, recibisteis la Medalla de La Rioja. Y cada temporada transmitís los valores de equipo, convivencia y buenos hábitos a más de 100 niñas en Haro. Ahora, además, os proponéis conquistar Europa. Todo ello a base de trabajo, dedicación, pasión y, me atrevo a decir, también con una pizca de cabezonería.

Quiero que sepáis que este Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con vosotros y con todos los clubes de la ciudad.

Os desearos un excelente inicio de temporada el próximo 11 de octubre en El Ferial, y por supuesto, mucha suerte en vuestra andadura Europea en Montenegro”.