Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
OPINIÓN | Incalificable

OPINIÓN | Incalificable

Por Radio Haro
19 septiembre, 2025
45
0

Hemos tenido la desagradable experiencia de “ver en acción” al diputado regional, D. Hector Alacid, en el pleno del Parlamento de La Rioja “insultando” a la parlamentaria comunista Doña Henar Moreno. Cierto es que una parte de las televisiones locales y nacionales proyectaron en diferido la inaceptable actuación del Diputado de Vox. Incluso en el programa “El Intermedio” lo sacaron en escena llamado “tonta” y “calla progre” explicando la actuación de un “machista maleducado” y cuya única actuación dialéctica consiste en el insulto.

Independientemente de que se trate de una mujer y una mujer comunista ,la actuación del Diputado de Vox resulta, tal como han afirmado la mayoría de los medios públicos del País, inaceptable y ofensiva.

Desde nuestro punto de vista esta actuación descalifica totalmente a este personaje.

Julio Martínez Flórez
Secretario político del Partido Comunista en La Rioja.

Etiquetasopinión
