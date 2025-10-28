Los consultorios rurales de Cuzcurrita, Tirgo, Ochanduri y Sajazarra, dentro de las actividades de la Escuela de Salud de La Rioja (https://www.riojasalud.es/escuela-salud) y del Grupo Comunitario de la ZBS de Haro (dentro del Centro de Salud) cierran su primera actividad con este paseo.

Antes del verano organizaron tres paseos saludables (“Paseo con Mapeo: en Cuzcurrita del Río Tirón, en Tirgo y en Ochánduri”) con muy buena acogida por parte de la población y, para terminar con esta primera actividad, faltaba el cuarto municipio: Sajazarra. Por lo que han organizado un nuevo Paseo Saludable “Paseo con Mapeo en Sajazarra”. Se realizará el próximo día 30 de octubre a las 10:30. Participan también el Ayuntamiento de Sajazarra, servicios sociales y colaboradores particulares del pueblo.

Será, de la misma forma, un paseo saludable que incluirá un mapeo de activos en salud del municipio. Se aldra desde el consultorio, realizando un recorrido de fácil acceso por el municipio de aproximadamente una hora de duración. “En el recorrido vamos a animar a los participantes para que encuentren los activos de salud que vemos en la zona. Realizaremos, para finalizar, un pequeño estiramiento e invitaremos a los participantes a un almuerzo saludable. Para terminar realizaremos una pequeña encuesta entre los todos para conocer cómo les ha parecido y para que nos plateen nuevas actividades y necesidades de su interés, para llevar a cabo estrategias de promoción de la salud”.