Capellán visita el Retablo Mayor de Arenzana de Abajo, restaurado recientemente gracias a la inversión del Gobierno de La Rioja

La actuación ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y ha permitido estabilizar el conjunto, frenar su deterioro y asegurar la conservación de sus elementos.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha visitado el Retablo Mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Arenzana de Abajo, una vez concluidos los trabajos de conservación y restauración de este conjunto patrimonial, que han contado con un presupuesto total de 100.006,50 euros financiado prácticamente en su totalidad por el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Cultura.

La intervención ha abordado la conservación y restauración del Retablo Mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un conjunto de principios del siglo XVII de notable valor histórico y artístico, realizado en madera dorada y policromada y adaptado a la cabecera del templo. La actuación ha permitido estabilizar el conjunto, frenar su deterioro y asegurar la conservación de sus elementos estructurales, escultóricos y pictóricos, respetando las técnicas y materiales originales.

El proyecto de restauración, ejecutado por el Taller Diocesano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ha supuesto una inversión total superior a los cien mil euros que evidencia el compromiso del Gobierno de La Rioja con la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural, especialmente en colaboración con las entidades titulares de bienes de alto valor histórico-artístico.

Además de su relevancia patrimonial, la restauración del Retablo Mayor de Arenzana de Abajo contribuye a la dinamización cultural y turística del entorno, consolidando estos bienes como elementos clave para el conocimiento, la difusión y la atracción de visitantes, y favoreciendo la proyección del patrimonio riojano como un activo cultural y social de primer orden.