Últimas noticias
El Haro Deportivo planta cara a La Calzada en el segundo tiempo «con el marcador en contra y un jugador menos» (3-4)

Por Radio Haro
22 diciembre, 2025
Con ganas de hacerse con el partido, los blanquinegros salieron a por todas en los últimos 45 minutos y «hemos estado cerca», señaló el míster, Ander Santurde.

Etiquetasharo deportivo
