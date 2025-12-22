El derrumbe parcial en dos viviendas en Cenicero obliga al desalojo preventivo de dieciséis inmuebles

Varios vecinos alertaron a SOS Rioja del derrumbe parcial de una vivienda situada en la calle El Olmo nº 12, en el municipio de Cenicero. Según la información recibida, una mujer se encontraba en el interior del inmueble en el momento del suceso, y fue auxiliada por los propios vecinos, que lograron ayudarla a salir al exterior.

Desde SOS Rioja se informó a la Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

A su llegada al lugar, el sargento de Bomberos informa de que el colapso ha afectado a un inmueble. Asimismo, se han detectado grietas en las fachadas de varios edificios colindantes, por lo que se procede a su inspección y al desalojo preventivo de todas aquellas viviendas que puedan suponer un riesgo para la seguridad.

Dada la gravedad de la situación, el técnico de Protección Civil de guardia se desplaza hasta el lugar de la emergencia, junto con el aparejador municipal y otros trabajadores del Ayuntamiento de Cenicero, con el fin de evaluar los daños y coordinar las actuaciones necesarias.

Tras más de cinco horas de intervención, los Bomberos dan por finalizada la emergencia. En total, fueron desalojadas dieciséis inmuebles, de los cuales dos presentaban daños en el forjado. Todas las personas afectadas se reubicaron por sus propios medios en domicilios de familiares o amigos.

Únicamente la mujer rescatada por los vecinos precisó atención sanitaria. Presentaba contusiones leves y fue evacuada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.