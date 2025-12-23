ADRA abre una nueva convocatoria de ayudas LEADER para proyectos en La Rioja Alta con una dotación de 700.000 euros

El plazo de presentación de los proyectos será del 7 de enero al 6 de febrero de 2026.

La Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) ha abierto una nueva convocatoria de ayudas LEADER en el marco del enfoque LEADER 2023-2027, que cuenta con un importe máximo de 700.000 euros y está destinado a financiar proyectos de desarrollo rural que generen empleo y actividad económica en el territorio donde opera.

Distribución de fondos y tipos de proyectos

El presupuesto se distribuirá reservando el 60 por ciento para proyectos productivos, entre los que se incluye la creación de empresas no agrarias a través del ticket rural. Otro 30 por ciento se destina a proyectos no productivos y el 10 por ciento para proyectos propios del Grupo de Acción Local.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con intensidades máximas de hasta el 40 por ciento en proyectos productivos, con un límite de 75.000 euros por promotor; y hasta el 80 por ciento en proyectos no productivos, con un máximo de 60.000 euros. En el caso de los proyectos propios del Grupo de Acción Local, la intensidad podrá alcanzar el cien por cien. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá del 7 de enero al 6 de febrero de 2026.

Las inversiones realizadas deberán ejecutarse y justificarse antes del 31 de mayo de 2027 para los proyectos imputados a la anualidad 2027 y antes del 31 de mayo de 2028 para los correspondientes a 2028.