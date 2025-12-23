El Ayuntamiento de Haro hace efectivo el pago de la subida salarial y los atrasos a sus funcionarios

El personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Haro «ya ha visto reflejada en sus cuentas la actualización salarial correspondiente al presente ejercicio. El abono se produce de forma inmediata tras la sesión parlamentaria del pasado 11 de diciembre, en la que el Congreso de los Diputados acordó la convalidación del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de diciembre, establecía las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Gracias a la celeridad en la gestión de los servicios municipales, Haro se convierte en uno de los municipios que con mayor prontitud ha ejecutado este mandato legal.

Claves de la actualización en Haro:

Rapidez administrativa: Tras el acuerdo del Congreso del 11 de diciembre, el consistorio ha procesado los pagos con la máxima urgencia para que los trabajadores perciban sus retribuciones actualizadas sin esperas.

Cumplimiento legal: Se da cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, que regula la convalidación de estos decretos de urgencia.

Reconocimiento al sector público: Con este abono, se garantiza que los empleados municipales de Haro reciban las cuantías acordadas por el Estado para el sector público en este 2025.

Esta gestión permite que la plantilla municipal de Haro finalice el año con su situación retributiva totalmente regularizada conforme a la normativa vigente, destacando la eficiencia técnica del departamento de intervención y personal del Ayuntamiento».