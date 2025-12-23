El Gobierno de La Rioja mantiene la situación operativa 1 del PLATERCAR en Cenicero tras el derrumbe total de dos viviendas

Los técnicos de emergencias han podido comprobar que las dos viviendas anexas se encuentran afectadas. Se está restableciendo el servicio de luz y gas a las viviendas de la zona que no están desalojadas y a las que se cortó el suministro por precaución.

El Gobierno de La Rioja mantiene la situación operativa 1 / Nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR) en el municipio de Cenicero tras el derrumbe total de dos viviendas en la calle Los Urbanos.

Tras el colapso, los técnicos de emergencias han podido comprobar que las dos viviendas anexas también sufren diferentes afecciones. Por otro lado, se está restableciendo el servicio de luz y gas a las viviendas de la zona que no están desalojadas y a las que ayer se cortó el suministro por precaución.

La declaración de la situación operativa 1 del PLATERCAR permite reforzar la coordinación de los recursos y garantizar la seguridad de la población mientras continúan las inspecciones técnicas y se adoptan las medidas oportunas. El Gobierno de La Rioja mantiene un seguimiento permanente de la evolución del incidente y continuará informando conforme se produzcan novedades relevantes.

El operativo desplegado en el lugar está coordinado desde el SOS Rioja e integrado por técnicos de Protección Civil, bomberos del CEIS Rioja, Guardia Civil y miembros del Ayuntamiento de Cenicero, entre ellos técnicos municipales, incluidos arquitectos, que están evaluando el estado de los inmuebles y coordinando las actuaciones necesarias.