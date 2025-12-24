Gonzalo Capellán felicita la Navidad y el Año Nuevo a los riojanos elogiando el extraordinario patrimonio natural de La Rioja

El presidente del Gobierno de La Rioja desea un ilusionante 2026 a los riojanos en un mensaje institucional protagonizado por una firme defensa de la rica biodiversidad de una región única y singular.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha felicitado la Navidad y el Año Nuevo a todos y cada uno de los riojanos elogiando el extraordinario patrimonio natural de La Rioja. Lo ha hecho en el tradicional vídeo institucional con motivo de la festividad de la Navidad y el Año Nuevo, en el que, recorriendo escenarios naturales localizados en Briñas, Alfaro y el Parque Natural Sierra de Cebollera, en el entorno de la ermita de la Virgen de Lomos de Orios, ha compartido con los riojanos su deseo de que “el color de los maravillosos paisajes de La Rioja nos brinde el escenario ideal donde disfrutar de una feliz Navidad y un ilusionante Año Nuevo”.

En este sentido, con el Ebro como hilo argumental, Capellán ha puesto en valor “la rica biodiversidad” de la que puede presumir esta singular región, “con el gran río Ebro al norte, las montañas del Sistema Ibérico al sur y los siete valles interiores que protegen viñedos, frutales y ricas huertas”. Así, la limitada superficie de La Rioja no impide que sea una referencia nacional por su variedad de paisajes naturales, como los que forman parte de la Reserva de la Biosfera o los marcados por las extensiones de vid.

En su mensaje, el presidente ha resaltado que “La Rioja es una tierra rica en patrimonio histórico, artístico y cultural, pero también atesora un extraordinario patrimonio natural”, un tesoro de un valor incalculable que una administración responsable tiene que salvaguardar y proteger para legarlo a futuras generaciones como parte importante de nuestra identidad sostenible.

La protección del paisaje ha sido uno de los ejes estratégicos para el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán al entenderlo como una de las claves de La Rioja del futuro. Fruto de ese compromiso, el Parlamento de La Rioja, a instancias del Gobierno regional, aprobó el pasado 27 de junio, la Ley del Paisaje, marco jurídico que garantiza la defensa del paisaje y protege la singularidad del territorio, también en lo que concierne a su indudable valor agrícola o turístico.

Esta Comunidad Autónoma avanzaba así de manera definitiva hacia una mayor protección de su paisaje, entendido como un elemento esencial de nuestro patrimonio, cultura e identidad, promoviendo, a su vez, el deseable equilibrio entre la preservación del patrimonio paisajístico y el desarrollo socioeconómico. Un paso más para avanzar en la construcción de La Rioja sostenible que está por venir.

Además de este mensaje institucional habitual en estas fechas navideñas, el presidente del Gobierno de La Rioja también tuvo la oportunidad hace unos días de felicitar personalmente por videoconferencia la Navidad y el año nuevo a los riojanos que residen lejos de nuestra Comunidad, al mantener un emotivo encuentro virtual con los representantes de los ocho centros riojanos de Latinoamérica y los cuatro existentes en nuestro país.