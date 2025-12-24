Valdezcaray inicia este viernes la temporada de esquí con una jornada de puertas abiertas

La campaña invernal 2025/2026 dará comienzo este viernes 26 de diciembre con una jornada gratuita en la que se podrá disfrutar de una gran experiencia de esquí en las pistas Principiantes, La Cascada y Salgares Verdes, con cuatro remontes abiertos y la mejora de numerosos servicios.

La estación de esquí y montaña de La Rioja, Valdezcaray, abrirá este viernes 26 de diciembre una nueva temporada de deportes de invierno con la celebración de una jornada de puertas abiertas, que marca el inicio de la campaña 2025/2026 en esta infraestructura deportiva y turística de referencia en la región.

Este estreno se produce en un momento especialmente positivo para la estación, inmersa en el desarrollo de un ambicioso Plan de Intervención e Inversiones impulsado por el Gobierno de La Rioja, orientado a renovar y modernizar sus infraestructuras, mejorar la seguridad y avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y preparado para afrontar las condiciones climáticas y los retos del futuro.

El arranque de la temporada tendrá lugar este viernes con la tradicional jornada de puertas abiertas que permitirá a riojanos y visitantes disfrutar del primer día de actividad en Valdezcaray, una estación pensada para el público familiar y para quienes desean practicar los deportes de invierno sin realizar grandes desplazamientos, en un entorno natural privilegiado en el corazón de la Sierra de la Demanda.

Durante esta jornada, la estación abrirá en horario de 9:00 a 17:15 horas y contará, en esta fase inicial, con tres pistas abiertas —Principiantes, La Cascada y Salegares Verde—, así como con cuatro remontes en funcionamiento: La Cascada, Valdezcaray, Salegares y Principiantes, siempre en función de las condiciones de nieve y seguridad.

Asimismo, estarán disponibles los principales servicios de la estación, entre ellos las escuelas de esquí, la cafetería de la cota 1.600, el bar-quiosco de la cota 1.500, el alquiler de esquís y snowboard, la ludoteca, las taquillas guardaesquís, el centro médico y la oficina de información, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa desde el primer día de la temporada.

La jornada será gratuita, si bien las personas que no dispongan de ella deberán adquirir la tarjeta RFID para el control de accesos, con un coste de 3 euros, y podrán contratar de manera opcional el seguro de asistencia médica, por un importe de 2,50 euros.

Novedades temporada 2025/2026

El inicio de la temporada coincide con el despliegue del Plan de Intervención e Inversiones en Valdezcaray 2025-2027, una hoja de ruta plurianual destinada a revisar, renovar e implementar mejoras técnicas y tecnológicas en el conjunto de la estación. Este plan tiene como objetivo reforzar la viabilidad a medio y largo plazo de Valdezcaray, avanzar hacia una estación más sostenible y menos vulnerable a las circunstancias climáticas, y garantizar unos estándares elevados de seguridad, calidad y servicio para los usuarios.

En este marco, durante el último año se ha llevado a cabo una renovación integral del sistema de nieve producida, con la modernización de las salas de máquinas, la incorporación de 12 nuevos cañones ventilador de baja presión, la sustitución de 47 cañones lanza de alta presión, cinco de ellos de doble cabeza, y la adaptación de otros 23 cañones al nuevo sistema automatizado, completando la automatización total del sistema de innivación.

El plan incluye también la revisión extraordinaria y puesta a punto de los telesillas, así como la renovación de los vehículos de las líneas de La Cascada, Valdezcaray y Salegares, reforzando la fiabilidad de los remontes. De forma paralela, se ha reforzado la preparación de pistas con la adquisición de dos nuevas máquinas pisa pistas PistenBully, dotadas de sistemas de control por GPS que permiten medir el espesor de la nieve y optimizar tanto el pisado como la producción de nieve, una de ellas equipada además con cabestrante.

A estas actuaciones se suman importantes mejoras en los servicios al usuario, como la puesta en marcha de un nuevo alquiler de esquís a pie de pistas, con más de 400 equipos nuevos de esquí y 80 de snowboard, la instalación de cuatro secabotas, un nuevo guardaesquís con taquillas individualizadas, un nuevo centro médico, un bar-quiosco en la cota 1.500, la colocación de más de 350 metros de paravientos y la instalación de superficies de ‘neveplast’ en distintos embarques y desembarques de remontes.

Además, se han ejecutado actuaciones complementarias en materia de seguridad y funcionamiento interno, como la rehabilitación de casetas de remontes, la mejora de edificios y oficinas, la modernización de los sistemas de iluminación y comunicación, la renovación de equipamientos de emergencia y rescate y la habilitación de un helipuerto para evacuaciones, consolidando una estación más segura, moderna y preparada para el futuro.

Valdezcaray refuerza así su papel como recurso estratégico para el desarrollo turístico del valle y de la imagen de La Rioja, estrechamente vinculado a Ezcaray y a su entorno natural, y abre una temporada muy esperada por los aficionados a los deportes de invierno, en un contexto de modernización que proyecta la estación hacia los próximos años.

Toda la información actualizada sobre el estado de las pistas, los servicios disponibles y la evolución de la temporada podrá consultarse en la web www.valdezcaray.es y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.