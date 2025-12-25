Radio Haro – Cadena Ser.

Otra vez la N-232. Un camión se sale de vía en Fonzaleche

Por Radio Haro
25 diciembre, 2025
Un particular alerta a SOS Rioja de la salida de vía de un camón en la N-232, en término de Fonzaleche. Se moviliza a Guardia Civil, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Mantenimiento de Carreteras. El conductor es evacuado al Centro de Salud de Haro.

Etiquetassos-rioja
