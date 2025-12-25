Altercados en vía pública, peleas, agresiones e intoxicaciones etílicas, principales incidencias de la Nochebuena en La Rioja

El Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja, ha gestionado a lo largo de la Nochebuena en torno a un centenar de intervenciones en toda la Comunidad Autónoma.

Durante las primeras horas de la noche, la mayoría de los avisos estuvieron relacionados con emergencias de carácter sanitario. Sin embargo, con la entrada de la madrugada, la tipología de las incidencias fue evolucionando, registrándose un incremento de las actuaciones por altercados en vía pública, peleas, agresiones e intoxicaciones etílicas, especialmente en Logroño y en las principales cabeceras de comarca.

Para la atención y resolución de estas incidencias, desde SOS Rioja se activaron de manera coordinada recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales de los distintos municipios.