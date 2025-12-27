Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un bombero es atendido en el San Pedro tras el incendio de la chimenea de una vivienda en Alesón

Por Radio Haro
27 diciembre, 2025
SOS Rioja recibe el aviso del incendio en una casa en la calle José Martínez Salinas nº 2 de Alesón. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventio.

El incendio ha afectado a toda la chimenea de la vivienda a causa del hollín. Un bombero de 55 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro.

