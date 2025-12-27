Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

Por Radio Haro
27 diciembre, 2025
El seleccionador español, jarrero, supera a Roberto Martínez, entrenador de Portugal; y Lionel Scaloni, técnico de Argentina. Se trata de una elección de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

