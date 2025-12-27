Santo Domingo de la Calzada se prepara para recibir la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar

La Concejalía de Cultura, de la mano de la Asociación Pro-cabalgata de Reyes y en colaboración con la Academia Vasse Sport, el Club de Patinaje Santo Domingo y la Banda Municipal de Música, ha organizado un programa de actos con motivo de la festividad de los Reyes Magos, «una de las celebraciones más esperadas del año, especialmente por los más pequeños».

La programación dará comienzo este domingo 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, a partir de las 18:00 horas, en el Teatro Avenida, con la tradicional Recogida de Cartas por parte de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario navideño del municipio, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar reciben personalmente los deseos escritos de los niños y niñas de Santo Domingo y de todos los visitantes que quieran acercarse a compartir este momento tan especial.

El plato fuerte de la celebración llegará el lunes 5 de enero, día en el que Santo Domingo de la Calzada volverá a llenarse de ilusión y magia. A las 10:30 horas de la mañana, Sus Majestades harán su llegada oficial en helicóptero a las pistas de atletismo, gracias a la colaboración, un año más, de la Guardia Civil. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar la Majestuosa Cabalgata de los Reyes Magos, que partirá desde la Plaza Jacobea y finalizará en la Plaza de España, donde se celebrará una espectacular apoteosis con pirotecnia y recepción real por parte de Sus Majestades de Oriente.

El Concejal de Cultura, Óscar Reina, quiere destacar y agradecer públicamente «el enorme trabajo que realiza cada año la Asociación Pro-cabalgata de Reyes, que de manera totalmente desinteresada y con el apoyo económico municipal, hace posible la elaboración de las magníficas carrozas que llenan de color y fantasía las calles del municipio». Asimismo, agradece la colaboración de la Academia Vasse Sport, por el grupo de baile que aporta dinamismo y espectáculo a la cabalgata; del Club de Patinaje Santo Domingo, que vuelve a sorprender con sus números sobre patines; y de la Banda Municipal de Música, por poner la banda sonora a una noche tan especial.

Del mismo modo, el edil expresa su reconocimiento «a todas las personas y servicios que hacen posible el correcto desarrollo de estos actos: la Brigada de Obras, la Policía Local, la Guardia Civil, el Servicio de Limpieza y a todos los voluntarios y colaboradores que, con su implicación y esfuerzo, contribuyen a que Santo Domingo pueda disfrutar de una celebración segura, organizada y llena de ilusión».

Por su parte, desde la Asociación Pro-cabalgata de Reyes han querido “agradecer el apoyo constante del Ayuntamiento y la implicación de todos los colectivos y personas que colaboran para que la magia de los Reyes Magos llegue cada año a todos los hogares, especialmente a los de los más pequeños, que son los verdaderos protagonistas de esta cita”.

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de estos actos, pensados para compartir en familia y seguir manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad cultural y el corazón de nuestro país.