Aparatoso accidente sin heridos en la calle de la Vega en Haro

Todo parece indicar que el conductor de un vehículo que se encontraba estacionado en la céntrica arteria de la ciudad jarrera ha perdido el control del automóvil cuando se disponía a abandonar el aparcamiento en línea y ha acabado golpeando a otro turismo y éste a otros. En total, cinco turismos se han visto afectados en el aparatoso suceso que ha acabado, afortunadamente, sin heridos y con el coche sin control subido a la acera contraria, sobre los restos de la balaustrada y con una farola rota encima.

(Foto: redes sociales)