El PSOE insiste en que La Rioja tiene que devolver 14,5 millones comprometidos para infraestructuras de carácter sociosanitario

La diputada regional María Somalo ha señalado que en la legislatura anterior el Gobierno de La Rioja “elaboró un plan de infraestructuras financiado principalmente con fondos europeos”. Así, “y tras un intenso trabajo de planificación, dejamos finalizadas las obras del centro de día en Castañares y en construcción los centros de Uruñuela, Arnedo y Calahorra”. Y en fase de proyecto “estaban los centros de Haro, Torrecilla, Villamediana, Aldeanueva y Ezcaray”. Toda esta actuación en centros de día, ha dicho Somalo, “superaba los 40 millones de euros de fondos aportados por el misterio de Derechos Sociales y Agenda 2030”.

La diputada socialista ha asegurado que en lo que llevamos de presente legislatura “nos hemos encontrado con la desidia, la ineficacia y la falta de gestión del Gobierno de Capellán”. Por lo que respecta al centro de día de Arnedo, las obras “concluyeron en septiembre de 2024, con lo que cumple ya 16 meses sin abrir tras la finalizar su construcción”. 16 meses después, los arnedanos “siguen pasando junto a sus instalaciones y ven como el Ejecutivo del PP no es capaz de ponerlo en marcha”. Por lo que respecta al centro de día para personas mayores de Calahorra, María Somalo ha señalado que “acumula ya 7 meses desde que la obra finalizara y el Gobierno de La Rioja tampoco lo ha abierto”.

La diputada socialista ha asegurado que estos retrasos “o se deben a una enorme torpeza en la gestión del Gobierno de Capellán, o bien a un puro interés político y electoralista que pretenda retrasar las inauguraciones a un periodo lo más cercano posible a las próximas elecciones autonómicas y locales”. Somalo ha exigido al Ejecutivo “la inmediata puesta en marcha de estos centros de día de Arnedo y Calahorra”.

María Somalo ha señalado que, de los proyectos con financiación comprometida, el actual Ejecutivo del PP “ha desistido de la construcción de un centro terapéutico para menores con 6 millones de euros previstos, de la construcción de una residencia para mayores y para personas con discapacidad mayores de 60 años con 1,5 millones, y de la construcción del centro de día y CPA en Haro con 6,9 millones previstos”. En definitiva, “la desastrosa gestión de Capellán nos ha costado 14,5 millones de euros procedentes de fondos europeos que habrá que devolver”. Además, el Gobierno “ha desistido también de la construcción del centro de día de Torrecilla en Cameros”.