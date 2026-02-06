Un herido en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Haro

Varios particulares alertan a SOS Rioja de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la carretera LR-111, a la altura de la salida de la AP-68, en Haro.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 61 años ha sido trasladado a Hospital San Pedro.