Un herido en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Haro

Por Radio Haro
6 febrero, 2026
145
0

Varios particulares alertan a SOS Rioja de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la carretera LR-111, a la altura de la salida de la AP-68, en Haro.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 61 años ha sido trasladado a Hospital San Pedro.

Etiquetassos-rioja
