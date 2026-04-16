El IER lanza una línea de productos populares como pósteres y puzles sobre el patrimonio inmaterial riojano por su 80 aniversario

El Instituto de Estudios Riojanos conmemora ocho décadas de trayectoria con una colección ilustrada que acerca más de 30 tradiciones, paisajes y personajes emblemáticos a escolares y público general mediante propuestas lúdicas y didácticas.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al ilustrador riojano Tris, ha presentado en la librería del Instituto de Estudios Riojanos (IER) una línea de productos populares con motivo de su 80 aniversario. La colección incluye pósteres en formatos A4, A3 y A2 —tanto en color como en versión en blanco y negro para colorear—, así como puzles de 1.000 piezas (48 × 68 cm) y de 200 piezas (31 × 42 cm). Todos ellos han sido concebidos como herramientas de carácter lúdico orientadas a la divulgación del patrimonio riojano, con especial atención al patrimonio cultural inmaterial.

Durante la presentación, el consejero ha subrayado que esta iniciativa conecta con una tradición divulgativa muy arraigada en La Rioja. “Muchos crecimos con recortables, colecciones de cromos, puzles o juegos de mesa que nos permitían conocer el románico, el gótico o nuestros pueblos antes incluso de visitarlos. Aquellos materiales generaron apego y un anclaje emocional con nuestro patrimonio. Con estos productos populares queremos recuperar ese espíritu y seguir difundiendo y poniendo en valor nuestras tradiciones”, ha señalado.

Pérez Pastor ha enmarcado esta propuesta en la estrategia impulsada durante el último año para abrir el Instituto de Estudios Riojanos a la sociedad, tras iniciativas como la exposición ‘Tesoros del IER’ o la reciente puesta en marcha de visitas guiadas al Palacio de los Chapiteles, que han completado todas sus plazas hasta junio. “El Instituto debe ser un espacio vivo, conocido y compartido. No hay mejor forma de proteger nuestro patrimonio que transmitirlo a la sociedad y a las generaciones futuras”, ha afirmado.

Sobre la ilustración, ha destacado que la fachada del Palacio de los Chapiteles —recuperada en 2014 con la restitución de sus chapiteles y su iluminación monumental— aparece “habitada por personajes y escenas que recorren nuestras tradiciones”, desde la Batalla del Vino, los danzadores de Anguiano o los disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra hasta el Camino de Santiago, la trashumancia o el Rosario de Faroles, entre muchas otras. “Es una invitación a redescubrir lo que somos a través de un formato cercano, participativo y pensado para todas las edades”, ha añadido.

Por su parte, Tris ha agradecido al IER la confianza depositada en su trabajo y ha reconocido que ha sido “un placer” participar en un proyecto que contribuye a promover las tradiciones riojanas. El ilustrador ha explicado que la composición surgió desde el primer encuentro de trabajo y que el proceso ha sido abierto y dinámico, incorporando nuevas referencias y ajustes a medida que avanzaba el diseño. “Está realizado a mano y después trabajado por capas en el ordenador, lo que ha permitido introducir modificaciones con facilidad y enriquecer el conjunto”, ha detallado.

Asimismo, ha destacado que, a diferencia de la viñeta diaria vinculada a la actualidad, esta obra nace con vocación de permanencia: “Me gusta pensar que es una ilustración que va a perdurar en el tiempo, igual que nuestras tradiciones”.

El gerente del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres, ha recordado que el proyecto inicial contemplaba la elaboración de una agenda ilustrada, pero evolucionó hacia un desarrollo más amplio que incluye pósteres, puzles y materiales coloreables. Además, ha avanzado que ya se trabaja con un equipo docente en la creación de recursos didácticos para Infantil, Primaria y Secundaria basados en la ilustración. “Es un proyecto muy vivo, con múltiples posibilidades pedagógicas, que permitirá seguir acercando el patrimonio riojano a las aulas”, ha concluido.

Una ilustración con más de 30 tradiciones

La ilustración principal, obra de Tris, sitúa en la fachada del Palacio de los Chapiteles, sede del IER, más de 30 fiestas y tradiciones riojanas declaradas de interés turístico en sus distintas categorías: internacional, como la Batalla del Vino; nacional, como los danzadores de Anguiano, los Picaos o la Semana Santa de Logroño y Calahorra; y regional, como la Molienda de Ocón o la procesión del Humo de Arnedillo. Asimismo, incorpora manifestaciones declaradas Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio inmaterial, como el milagro del gallo y la gallina o la jota riojana.

Junto a estas referencias, la composición integra otros elementos representativos de la cultura popular (las alpargatas de Cervera, la pelota a mano, el chorizo riojano…), nuestro patrimonio y paisaje (como el castillo de Clavijo, las peñas de Viguera, la estación de Valdezcaray o el pantano de El Rasillo) o personajes ilustres (como Doña Jacinta Martínez de Sicilia, Gonzalo de Berceo o Rafael Azcona, en el año de su centenario).

Cada producto se acompaña de una ficha en forma de reto que invita a identificar los distintos elementos representados, fomentando el conocimiento de la cultura popular riojana de manera participativa e intergeneracional.

Los pósteres, en el formato más grande, serán repartidos a todos los centros educativos de la región, como avance de los materiales didácticos que desde el IER se están elaborando tanto para Infantil, Primaria como Secundaria, tomando como base la ilustración del dibujante logroñés. Por su parte, la versión coloreable, en formato A4, se entregará a los niños y escolares que visiten el Instituto durante el año del 80 aniversario y estará disponible para su descarga gratuita con fines didácticos en la web del IER.

Asimismo, tanto los pósteres como los puzles se pueden adquirir ya en la librería del IER, en la calle Portales 2, así como a través de la página web www.larioja.org/ier Siendo el precio de los puzles de 19 euros el de 1.000 piezas y 10 euros en de 200, mientras que los pósteres oscilan entre los 6 euros el de formato A2; 5 euros el A3; y un precio de 3 euros el A4.

Tris

Carlos Sacristán Salarrullana, conocido como “Tris” (Logroño, 1967), es ilustrador, humorista gráfico y diseñador, formado en la Escuela de Artes de Zaragoza como diseñador gráfico en la especialidad de ilustración.

Ha desarrollado una trayectoria profesional polivalente en el ámbito de la ilustración, el diseño y la creatividad publicitaria, trabajando para editoriales y agencias, y ejerciendo también como director creativo.

Desde 1998 publica de forma ininterrumpida una viñeta diaria en el diario La Rioja, centrada en la actualidad, lo que le ha consolidado como una referencia del humor gráfico regional. Compagina esta labor con la pintura y la participación en exposiciones, así como con colaboraciones en proyectos editoriales y culturales. Es asimismo creador y editor de La Baraja Mutante, proyecto artístico que refleja su universo gráfico y creativo.