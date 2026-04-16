YA A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LOS GRANDES ESPECTÁCULOS DEL TEATRO AVENIDA EN LAS FIESTAS DEL SANTO 2026

El concejal de Festejos, Óscar Reina, anuncia que ya están a la venta las entradas para la programación especial del Teatro Avenida con motivo de las Fiestas del Santo 2026, una de las citas culturales y festivas más esperadas del año en la ciudad.

“Este año hemos apostado por una programación de primer nivel, variada, accesible y pensada para todos los públicos, con el objetivo de llenar el teatro y convertir cada función en una experiencia inolvidable”, ha destacado el concejal.

La programación arranca el sábado 9 de mayo a las 21:00 horas con la zarzuela “Gigantes y Cabezudos”, una de las obras más emblemáticas del género lírico español. Este espectáculo contará con solistas, coro, cuerpo de baile y una gran orquesta compuesta por 25 profesionales, lo que garantiza una puesta en escena de gran calidad. La zarzuela, profundamente arraigada en la tradición cultural española, combina música, teatro y danza, y en este caso ofrece una historia popular cargada de identidad, emoción y espectacularidad escénica.

El martes 12 de mayo a las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de la revista cómico-musical “Risas en Compañía”, de la mano de la Compañía de Revistas Luis Pardos. El espectáculo reúne a artistas de reconocido prestigio como Javier Segarra, Silvia Fox y Ana Gallardo, acompañados por un ballet internacional con 16 artistas en escena. Se trata de una propuesta dinámica y visual que combina humor, música, coreografías y números de gran formato, pensada para hacer disfrutar al espectador de principio a fin.

La programación continúa el miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas con la comedia teatral “Pensionistas”, protagonizada por Rosa Benito, Irma Soriano y Loreto Valverde. Esta obra, que vive su segunda temporada de éxito en toda España, promete una auténtica explosión de carcajadas a través de una historia cercana, divertida y muy reconocible. La comedia pone sobre el escenario situaciones cotidianas con un enfoque fresco y desenfadado, conectando especialmente con el público adulto.

Como colofón, el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, el Teatro Avenida acogerá el espectáculo “Variedades”, con entrada libre hasta completar aforo. Este evento reunirá diferentes disciplinas artísticas como vedette, canciones y magia, en una propuesta ágil y entretenida pensada para todos los públicos y que servirá como cierre festivo de la programación.

Desde la Concejalía de Festejos se ha querido subrayar la importancia de esta programación como parte esencial de las fiestas patronales: “El teatro es cultura, es encuentro y es vida. Queremos que vecinos y visitantes llenen el Avenida y disfruten de espectáculos de primer nivel sin salir de nuestra ciudad”.

LAS ENTRADAS YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN VENTA ANTICIPADA EN LA OFICINA DE TURISMO, CON UN PRECIO DE 10 EUROS PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS, MIENTRAS QUE EN TAQUILLA EL MISMO DÍA DEL ESPECTÁCULO TENDRÁN UN COSTE DE 15 EUROS.

El concejal ha animado a la ciudadanía a adquirir sus localidades con antelación: “Estamos convencidos de que la respuesta va a ser muy positiva. Invitamos a todos a no quedarse sin su entrada y a disfrutar de unas Fiestas del Santo 2026 inolvidables también desde el patio de butacas”.