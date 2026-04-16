El Ayuntamiento de Haro adjudica a Enlaza Construcciones la obra de adecuación de la cafetería de las piscinas climatizadas de El Mazo como nueva sala de ejercicios

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado la obra para la adecuación de la antigua cafetería del Complejo Deportivo de El Mazo, que será reconvertida en una sala de ejercicios «funcional, moderna y segura». La actuación incluye, además, la instalación de una nueva escalera metálica exterior de evacuación, reforzando así las condiciones de seguridad del edificio.

El proyecto cuenta con el correspondiente informe técnico favorable, que garantiza tanto la seguridad estructural como las condiciones de uso y evacuación del espacio.

Esta intervención permitirá dar respuesta a una demanda creciente por parte de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales. Con la nueva sala, se incrementará la oferta de plazas en cursos deportivos en un 50%, lo que supondrá reducir a la mitad las listas de espera. Actualmente, se ofertan 262 plazas, mientras que la lista de espera asciende a 281 personas. Tras la ampliación, se alcanzarán un total de 393 plazas, «acercándose a la demanda existente, que se sitúa en 543 solicitudes».

Entre las actividades con mayor lista de espera destacan Pilates, con 115 personas; Ciclo Indoor, con 34; y GAP y Body Balance, con 21 personas cada una.

Asimismo, esta actuación permitirá ampliar el espacio destinado al gimnasio municipal en la primera planta, otra de las principales demandas de los usuarios. El incremento de abonados y la reciente renovación de la maquinaria de musculación han provocado, en determinados momentos, situaciones de saturación y esperas debido a la limitación del aforo actual.

La ejecución de esta obra contribuirá «a mejorar la calidad del servicio, optimizar el uso de las instalaciones y atender de manera más eficaz las necesidades de la ciudadanía».

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Enlaza Construcciones S. Coop. por un importe total de 59.652,85 euros iva incluído.