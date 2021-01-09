Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Últimas noticias
Piqueras cerrado y problemas en todas las carreteras de La Rioja

Piqueras cerrado y problemas en todas las carreteras de La Rioja

Por Radio Haro
9 enero, 2021
11
0
nieve4
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

ESTADO DE  CARRETERAS RED NACIONAL   DIA 09-01-21 A LAS   19:30 HORAS.

 

CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
N-111PIQUERAS294264CERRADONIEVE
N-111 309294CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓNNIEVE
AP-68176LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZACERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO)SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
N-11365LÍMITE PROVINCIA SORIACERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO EN ESE PUNTO)SOLICITUD SECTOR SORIA
N-1136368CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENASNIEVE
N-232354 EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTOSOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
N-232347331CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓNNIEVE
N-1204353CERRADO CAMIONESNIEVE
LO-2013 EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTOSOLICITUD SUBSECTOR BURGOS

 

SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA DIA 09-01-21 A LAS  19:30  HORAS

 

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8.000
14.000
CERRADONIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50.000
56.000
CERRADONIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14.000
17.000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12.000
19.000
CERRADONIEVE

 

Compartir:
Etiquetasnieve
Noticia anterior

CCOO exige que se suspendan las clases ...

Siguiente noticia

Los equipos de emergencia del Gobierno de ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible