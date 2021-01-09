Piqueras cerrado y problemas en todas las carreteras de La Rioja
ESTADO DE CARRETERAS RED NACIONAL DIA 09-01-21 A LAS 19:30 HORAS.
|CARRETERA
|PTO. MONTAÑA
|KM. INICIAL
|KM. FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|N-111
|PIQUERAS
|294
|264
|CERRADO
|NIEVE
|N-111
|309
|294
|CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓN
|NIEVE
|AP-68
|–
|176
|LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZA
|CERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO)
|SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
|N-113
|–
|65
|LÍMITE PROVINCIA SORIA
|CERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO EN ESE PUNTO)
|SOLICITUD SECTOR SORIA
|N-113
|–
|63
|68
|CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENAS
|NIEVE
|N-232
|–
|354
|EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTO
|SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
|N-232
|–
|347
|331
|CERRADO CAMIONES, TURISMOS PRECAUCIÓN
|NIEVE
|N-120
|–
|43
|53
|CERRADO CAMIONES
|NIEVE
|LO-20
|–
|13
|EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTO
|SOLICITUD SUBSECTOR BURGOS
SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA DIA 09-01-21 A LAS 19:30 HORAS
|CARRETERA
|DENOMINACIÓN
|MUNICIPIO
|KM INICIAL
KM FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|LR-245
|PUERTO LA RASA
|MURO CAMEROS
|8.000
14.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-250
|PUERTO SANCHO LEZA
|LAGUNA CAMEROS
|50.000
56.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-333
|PUERTO MONTENEGRO
|VINIEGRA
|14.000
17.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-232
|PUERTO PEÑA HINCADA
|ORTIGOSA
|12.000
19.000
|CERRADO
|NIEVE