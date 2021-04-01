Haro se mantiene con 9 casos activos de coronavirus, Nájera sube a 8 y Santo Domingo sigue libre de casos activos
|30/03/2021
|AGONCILLO
|1
|30/03/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|30/03/2021
|ALBERITE
|0
|30/03/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|30/03/2021
|ALFARO
|10
|30/03/2021
|ARNEDO
|47
|30/03/2021
|AUTOL
|19
|30/03/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|30/03/2021
|CALAHORRA
|45
|30/03/2021
|CASALARREINA
|0
|30/03/2021
|CENICERO
|1
|30/03/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|24
|30/03/2021
|ENTRENA
|1
|30/03/2021
|EZCARAY
|0
|30/03/2021
|FUENMAYOR
|3
|30/03/2021
|HARO
|9
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|LARDERO
|5
|30/03/2021
|LOGROÑO
|103
|30/03/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|30/03/2021
|NAJERA
|8
|30/03/2021
|NALDA
|1
|30/03/2021
|NAVARRETE
|0
|30/03/2021
|PRADEJON
|15
|30/03/2021
|QUEL
|2
|30/03/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|30/03/2021
|SAN ASENSIO
|1
|30/03/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
|30/03/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4