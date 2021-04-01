Sin cambios. La Rioja Alta mantiene el número de casos activos de coronavirus. Haro 9, Nájera 8 y Santo Domingo 0
|31/03/2021
|AGONCILLO
|0
|31/03/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|31/03/2021
|ALBERITE
|0
|31/03/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|31/03/2021
|ALFARO
|9
|31/03/2021
|ARNEDO
|45
|31/03/2021
|AUTOL
|19
|31/03/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|31/03/2021
|CALAHORRA
|52
|31/03/2021
|CASALARREINA
|0
|31/03/2021
|CENICERO
|1
|31/03/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|32
|31/03/2021
|ENTRENA
|1
|31/03/2021
|EZCARAY
|0
|31/03/2021
|FUENMAYOR
|3
|31/03/2021
|HARO
|9
|31/03/2021
|LARDERO
|6
|31/03/2021
|LOGROÑO
|114
|31/03/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|31/03/2021
|NAJERA
|8
|31/03/2021
|NALDA
|1
|31/03/2021
|NAVARRETE
|0
|31/03/2021
|PRADEJON
|16
|31/03/2021
|QUEL
|2
|31/03/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|31/03/2021
|SAN ASENSIO
|1
|31/03/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4