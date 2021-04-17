Haro contabiliza un caso positivo de coronavirus, Nájera baja a 27, Casalarreia y Santo Domingo siguen con 9 cada uno
|16/04/2021
|AGONCILLO
|0
|16/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|16/04/2021
|ALBERITE
|7
|16/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|16/04/2021
|ALFARO
|26
|16/04/2021
|ARNEDO
|46
|16/04/2021
|AUTOL
|8
|16/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|16/04/2021
|CALAHORRA
|120
|16/04/2021
|CASALARREINA
|9
|16/04/2021
|CENICERO
|0
|16/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|31
|16/04/2021
|ENTRENA
|5
|16/04/2021
|EZCARAY
|5
|16/04/2021
|FUENMAYOR
|5
|16/04/2021
|HARO
|1
|16/04/2021
|LARDERO
|7
|16/04/2021
|LOGROÑO
|126
|16/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|16/04/2021
|NAJERA
|27
|16/04/2021
|NALDA
|3
|16/04/2021
|NAVARRETE
|3
|16/04/2021
|PRADEJON
|25
|16/04/2021
|QUEL
|4
|16/04/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|16/04/2021
|SAN ASENSIO
|8
|16/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|9
|16/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|7