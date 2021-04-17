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Haro contabiliza un caso positivo de coronavirus, Nájera baja a 27, Casalarreia y Santo Domingo siguen con 9 cada uno

Haro contabiliza un caso positivo de coronavirus, Nájera baja a 27, Casalarreia y Santo Domingo siguen con 9 cada uno

Por Radio Haro
17 abril, 2021
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Centro de Salud
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