Bajan a 33 los casos activos en Nájera, suben a 8 en Casalarreina y se mantienen Haro con 4 y Santo Domingo con 1
|06/05/2021
|AGONCILLO
|1
|06/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|06/05/2021
|ALBERITE
|0
|06/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|06/05/2021
|ALFARO
|41
|06/05/2021
|ARNEDO
|65
|06/05/2021
|AUTOL
|3
|06/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|06/05/2021
|CALAHORRA
|107
|06/05/2021
|CASALARREINA
|8
|06/05/2021
|CENICERO
|6
|06/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|06/05/2021
|ENTRENA
|0
|06/05/2021
|EZCARAY
|0
|06/05/2021
|FUENMAYOR
|13
|06/05/2021
|HARO
|4
|06/05/2021
|LARDERO
|9
|06/05/2021
|LOGROÑO
|185
|06/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|06/05/2021
|NAJERA
|33
|06/05/2021
|NALDA
|0
|06/05/2021
|NAVARRETE
|1
|06/05/2021
|PRADEJON
|14
|06/05/2021
|QUEL
|18
|06/05/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|06/05/2021
|SAN ASENSIO
|3
|06/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|06/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|9