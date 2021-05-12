Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (24) y Casalarreina (5), se mantienen en Haro (6) y Santo Domingo (2)
|11/05/2021
|AGONCILLO
|0
|11/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|11/05/2021
|ALBERITE
|0
|11/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|9
|11/05/2021
|ALFARO
|17
|11/05/2021
|ARNEDO
|46
|11/05/2021
|AUTOL
|0
|11/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|11/05/2021
|CALAHORRA
|84
|11/05/2021
|CASALARREINA
|5
|11/05/2021
|CENICERO
|3
|11/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|11/05/2021
|ENTRENA
|1
|11/05/2021
|EZCARAY
|0
|11/05/2021
|FUENMAYOR
|10
|11/05/2021
|HARO
|6
|11/05/2021
|LARDERO
|4
|11/05/2021
|LOGROÑO
|136
|11/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|11/05/2021
|NAJERA
|24
|11/05/2021
|NALDA
|0
|11/05/2021
|NAVARRETE
|1
|11/05/2021
|PRADEJON
|6
|11/05/2021
|QUEL
|8
|11/05/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|11/05/2021
|SAN ASENSIO
|4
|11/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
|11/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12