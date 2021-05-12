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Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (24) y Casalarreina (5), se mantienen en Haro (6) y Santo Domingo (2)

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Por Radio Haro
12 mayo, 2021
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