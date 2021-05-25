Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Haro mantiene en 35 los casos activos de coronavirus, Santo Domingo en 3 y Nájera los baja a 6

Haro mantiene en 35 los casos activos de coronavirus, Santo Domingo en 3 y Nájera los baja a 6

Por Radio Haro
25 mayo, 2021
0
0
coronavirus
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
24/05/2021AGONCILLO1
24/05/2021ALBELDA DE IREGUA3
24/05/2021ALBERITE2
24/05/2021ALDEANUEVA DE EBRO0
24/05/2021ALFARO14
24/05/2021ARNEDO33
24/05/2021AUTOL3
24/05/2021BAÑOS DE RIO TOBIA0
24/05/2021CALAHORRA43
24/05/2021CASALARREINA0
24/05/2021CENICERO0
24/05/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA0
24/05/2021ENTRENA0
24/05/2021EZCARAY1
24/05/2021FUENMAYOR10
24/05/2021HARO35
24/05/2021LARDERO3
24/05/2021LOGROÑO102
24/05/2021MURILLO DE RIO LEZA0
24/05/2021NAJERA6
24/05/2021NALDA0
24/05/2021NAVARRETE6
24/05/2021PRADEJON11
24/05/2021QUEL4
24/05/2021RINCON DE SOTO2
24/05/2021SAN ASENSIO1
24/05/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA3
24/05/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA5
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Sara Alba: “4 de cada 10 riojanos ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible