Haro mantiene en 35 los casos activos de coronavirus, Santo Domingo en 3 y Nájera los baja a 6
|24/05/2021
|AGONCILLO
|1
|24/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|24/05/2021
|ALBERITE
|2
|24/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|24/05/2021
|ALFARO
|14
|24/05/2021
|ARNEDO
|33
|24/05/2021
|AUTOL
|3
|24/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|24/05/2021
|CALAHORRA
|43
|24/05/2021
|CASALARREINA
|0
|24/05/2021
|CENICERO
|0
|24/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|24/05/2021
|ENTRENA
|0
|24/05/2021
|EZCARAY
|1
|24/05/2021
|FUENMAYOR
|10
|24/05/2021
|HARO
|35
|24/05/2021
|LARDERO
|3
|24/05/2021
|LOGROÑO
|102
|24/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|24/05/2021
|NAJERA
|6
|24/05/2021
|NALDA
|0
|24/05/2021
|NAVARRETE
|6
|24/05/2021
|PRADEJON
|11
|24/05/2021
|QUEL
|4
|24/05/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|24/05/2021
|SAN ASENSIO
|1
|24/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|24/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5