Bajan a 11 los casos activos de coronavirus en Haro y a 5 en Nájera, Santo Domingo se mantiene en uno
|13/06/2021
|AGONCILLO
|7
|13/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|8
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|ALBERITE
|0
|13/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|13/06/2021
|ALFARO
|4
|13/06/2021
|ARNEDO
|31
|13/06/2021
|AUTOL
|14
|13/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|13/06/2021
|CALAHORRA
|31
|13/06/2021
|CASALARREINA
|0
|13/06/2021
|CENICERO
|6
|13/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|13/06/2021
|ENTRENA
|3
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|EZCARAY
|1
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|FUENMAYOR
|0
|13/06/2021
|HARO
|11
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|LARDERO
|14
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|LOGROÑO
|129
|13/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|13/06/2021
|NAJERA
|5
|13/06/2021
|NALDA
|0
|13/06/2021
|NAVARRETE
|3
|13/06/2021
|PRADEJON
|4
|13/06/2021
|QUEL
|11
|13/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|13/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|13/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|13/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10