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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 17, suben en Nájera a 19 y en Santo Domingo a 16

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 17, suben en Nájera a 19 y en Santo Domingo a 16

Por Radio Haro
19 julio, 2021
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Ayuntamiento de Haro
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