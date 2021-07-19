Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 17, suben en Nájera a 19 y en Santo Domingo a 16
|18/07/2021
|AGONCILLO
|1
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|ALBELDA DE IREGUA
|2
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|ALBERITE
|14
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|18/07/2021
|ALFARO
|40
|18/07/2021
|ARNEDO
|34
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|AUTOL
|2
|18/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|18/07/2021
|CALAHORRA
|74
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|CASALARREINA
|5
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|CENICERO
|19
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|18/07/2021
|ENTRENA
|2
|18/07/2021
|EZCARAY
|7
|18/07/2021
|FUENMAYOR
|7
|18/07/2021
|HARO
|17
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|LARDERO
|38
|18/07/2021
|LOGROÑO
|557
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|MURILLO DE RIO LEZA
|3
|18/07/2021
|NAJERA
|19
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|NALDA
|2
|18/07/2021
|NAVARRETE
|13
|18/07/2021
|PRADEJON
|6
|18/07/2021
|QUEL
|6
|18/07/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|18/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|18/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|16
|18/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|41