Suben a 17 los casos activos de coronavirus en Santo Domingo, bajan a 16 en Haro y se mantienen en 19 en Nájera
|19/07/2021
|AGONCILLO
|1
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|ALBELDA DE IREGUA
|3
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|ALBERITE
|18
|19/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|19/07/2021
|ALFARO
|40
|19/07/2021
|ARNEDO
|35
|19/07/2021
|AUTOL
|2
|19/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|19/07/2021
|CALAHORRA
|73
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|CASALARREINA
|5
|19/07/2021
|CENICERO
|17
|19/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|19/07/2021
|ENTRENA
|2
|19/07/2021
|EZCARAY
|11
|19/07/2021
|FUENMAYOR
|6
|19/07/2021
|HARO
|16
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|LARDERO
|52
|19/07/2021
|LOGROÑO
|598
|19/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|3
|19/07/2021
|NAJERA
|19
|19/07/2021
|NALDA
|2
|19/07/2021
|NAVARRETE
|12
|19/07/2021
|PRADEJON
|5
|19/07/2021
|QUEL
|6
|19/07/2021
|RINCON DE SOTO
|8
|19/07/2021
|SAN ASENSIO
|3
|19/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|17
|19/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|42