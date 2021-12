El tripartito saca adelante el presupuesto de Haro para 2022 con el voto en contra de PP y C´s

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Las cuentas del Ayuntamiento jarrero ascienden a 12,5 millones de euros.

El presupuesto municipal, «realista, ajustado, para la recuperación, equilibrado entre gastos e ingresos, ambicioso en inversión», según la alcaldesa Laura Rivado, contempla dos millones de euros para inversión a los que se sumarán remanentes de tesorería de ejercicios anteriores hasta casi los siete millones, dijo Rivado, para quien C´s será «fagotizado» por el PP.

La pasarela y el ascensor de La Atalata, para los que se contará con ayudas de los Fondos europeos gracias a la mancomunidad turística de Haro, Briones, Sajazarra, Ollauri y Casalarreina; la contratación del servicio de autobús urbano, la oficina de turismo del Barrio de la Estación y nuevos vestuarios para el polideportivo de El Ferial, son algunos de los proyectos previstos.

Para el PP, con unos presupuestos decepcionantes, muy malos y hechos sin escuchar a nadie. No son los que Haro necesita, porque no hay inversiones para asentar empresas y tienen errores. Para José Ignacio Asenjo, «el remanente de tesorería es un cajón de sastre» y las inversiones se repiten de años anteriores «porque no se ejecutan o se hacen deprisa y mal».

C´s lamentó que el pleno fuera «un mero trámite» para aprobar un presupuesto «que no se ha debatido» y al que no han podido aportar nada. Para Rafael García, son una copia, no tienen rigor, y no son los de la recuperación, «porque lo único que se recupera son los remanentes de tesorería». García tiene una visión de la ciudad muy distinta de la de la alcaldesa.

Para los socios del PSOE en el Ayuntamiento, PODEMOS y PR+, los presupuestos son adecuados y, lejos de una visión catastrófica de la ciudad, responden a las necesidades reales que tienen los jarreros.

En el debate, la alcaldesa contestó a C´s sobre los motivos por lo que nos les ha consultado a la hora de elaborar el presupuesto, argumentos que no comparte Rafael García quien, además, le dijo a la alcaldesa que si les fagotiza el PP, o no, no será en esta legislatura, por lo que tendrá que seguir escuchandole.

En otro momento, desde la bancada popular, José Ignacio Asenjo cuestionó que la alcaldesa quiera hacer de un presupuesto fantasma unas cuentas fantásticas, comparación que gustó a la alcaldesa quien tomó nota para utilizar la frase en un futuro esté donde esté.