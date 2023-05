OPINION. Julio Martínez: «Con toda seguridad la estrategia que hemos seguido no ha sido la correcta»

El número dos de la lista de PODEMOS – Izquierda Unida al Ayuntamiento de Haro, Julio Martínez, afirma que: «Antes de las elecciones he defendido mis ideas y he intentado ser coherente con las mismas. Con toda seguridad la estrategia que hemos seguido no ha sido la correcta. Hoy, después de las elecciones sigo manteniendo las mismas, y una de ellas se refiere al significado del hecho electoral.

Los ciudadanos de Haro han votado y el respeto a su decisión tiene que ser máximo. Felicito de corazón a los vencedores de la jornada del domingo y sin ninguna duda asumo la responsabilidad total del fracaso en la consecución de nuestros objetivos.

La población jarrera ha decidido y es la única que tiene la capacidad y la legitimidad para establecer su futuro durante los próximos cuatro años.