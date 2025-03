Ocio Sport suspende varios cursos «de forma unilateral» y el Ayuntamiento de Haro indica a los usuarios que «no deben realizar el pago de los mismos hasta que no se reanuden»

El Ayuntamiento de Haro informa de que por parte de Ocio Sport «se ha llevado a cabo la suspensión de diversos cursos de forma unilateral por no disponer de personal necesario para impartirlos».

El Consistorio «lamenta la situación vivida por los trabajadores de las instalaciones y de los usuarios afectados por esta situación de suspensión de cursos, ocasionada por el incumplimiento del convenio por parte de Ocio Sport» y señala que «hasta que los cursos no sean reanudados con normalidad no se debe llevar a cabo pago alguno por parte de los usuarios afectados. Se informará cuando los cursos sean retomados y se restablezca el pago. Por su parte, los cursos no afectados seguirán con los procedimientos habituales.

Los usuarios de los cursos afectados mantienen sus derechos y plazas con respecto a los mismos. Las cantidades abonadas podrán ser utilizadas para compensar los futuros pagos cuando se restaure el servicio».

El Ayuntamiento de Haro incide en que «está al corriente de todas sus obligaciones contractuales con Ocio Sport, incluidos los pagos convenidos».