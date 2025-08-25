Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Ojacastro prepara su `Marcha por las Aldeas´ para el 6 de septiembre

Ojacastro prepara su `Marcha por las Aldeas´ para el 6 de septiembre

Por Radio Haro
25 agosto, 2025
37
0

El organizador de la actividad es José Luis Crespo Puente, organizador de la marcha en la que se recorrerán las dos aldeas abandonadas de Ojacastro, Zabárrula y Masoga, y en el límite con la provincia de Burgos, se lindará con la ermita de la Trinidad.

Compartir:
Etiquetasojacastro
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja convoca las ...

Siguiente noticia

Los actos del hermanamiento se desarrollarán durante ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible