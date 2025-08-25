Los actos del hermanamiento se desarrollarán durante las fiestas de la Vega en Haro y el 12, 13 y 14 de septiembre en Jerez

Según informa el Ayuntamiento de Haro, “el hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera se apoya en una historia compartida de modernidad, vino y progreso. Dos ciudades separadas por la distancia, pero unidas desde el siglo XIX por hitos que marcaron su transformación.

El primero fue la luz eléctrica. En 1890, Haro se convirtió en una de las primeras localidades de España en iluminar sus calles con electricidad. Lo mismo sucedía en Jerez en esos mismos años, cuando el comercio internacional del jerez vivía un momento de esplendor. La luz no fue solo un adelanto técnico, sino un símbolo del dinamismo que el vino generaba en ambas ciudades.

El segundo gran hito fue el ferrocarril. En Haro, la llegada del tren en 1863 conectó directamente las bodegas del Barrio de la Estación con los puertos del Cantábrico, facilitando la exportación de sus vinos a Europa y la llegada de innovaciones enológicas. En Jerez, la línea ferroviaria inaugurada en 1854 con El Puerto de Santa María y Cádiz permitió que el vino viajara más rápido hacia Inglaterra y los mercados internacionales. El tren fue, en ambos casos, el puente entre el viñedo, la bodega y el mundo.

Por eso, cuando hoy hablamos del hermanamiento entre Haro y Jerez, lo hacemos con la certeza de que existe un paralelismo histórico profundo. La electricidad, el ferrocarril y el vino son tres pilares que explican no solo la prosperidad pasada, sino también la proyección actual de ambas ciudades como capitales vitivinícolas de referencia.

Las actividades en torno al hermanamiento tendrán lugar en Haro durante las fiestas en Honor a la Virgen de la Vega con el siguiente programa:

Viernes 5 de septiembre:

10:30 hs.: En Bodegas Muga, CATA DE HERMANAMIENTO de Bodegas Muga con Bodegas Santa Petronila, se realizará otra cata a las 12:30 hs.

A las 11:30 Visita a la exposición.

12:00 hs.: En Bodegas Martínez Lacuesta, CATA DE HERMANAMIENTO de Bodegas Martínez Lacuesta con Bodegas Lustau. Sábado 6 de septiembre: 11:00 hs.: En Bodegas Ramón Bilbao, CATA DE HERMANAMIENTO de Bodegas Ramón Bilbao con Bodegas Cayetano del Pino.

13:00 hs.: En la calle San Felices, VISITA AL MURAL DEL HERMANAMIENTO, de José Uriszar y a la farola conmemorativa de la propuesta inicial de hermanamiento de 1982 ubicada en la calle Victor Pradera.

13:30 hs.: En la Plaza de la Paz, TABANCO JEREZANO, con la actuación en directo del TABLAO DEL TABANCO “EL PASAJE” con degustación solidaria de vino de las dos denominaciones, se podrá disfrutar así mismo de una pequeña muestra de tapas jerezanas y pinchos jarreros, para posteriormente disfrutar de los aperitivos jarreros en la hostelería local.

21:00 hs.: En el Teatro Bretón de los Herreros, FIRMA DEL HERMANAMIENTO de las ciudades de Haro y Jérez. LECTURA DRAMATIZADA con acompañamiento musical en directo, del MANIFIESTO DEL HERMANAMIENTO, a cargo de Gabriel Rivera y el grupo musical BÉLEBON PROYECT. Domingo

7 de septiembre:

11:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CATA DE HERMANAMIENTO de Bodegas Santalba con Bodegas Faustino González, incluido en el desarrollo del mercado HAROMAS, inscripciones los días previos.

13:00 hs.: En la Plaza de la Paz, CATA DE HERMANAMIENTO de Bodegas Valenciso con Bodegas Valdespino, incluido en el desarrollo del mercado HAROMAS, inscripciones los días previos.

Exposición colectiva Hermanamiento Artistas Jarreros y Artistas jerezanos en los siguientes espacios:

Esta exposición reúne a creadores de ambas ciudades y pretende reflejar la diversidad de lenguajes, estilos y sensibilidades, subrayando los vínculos históricos que unen a ambos territorios a través del vino, el ferrocarril y la electricidad.

Por parte de Haro, participan artistas consolidados y emergentes que abarcan disciplinas como la pintura, la cerámica, la fotografía, la escultura o el diseño: Carlos Rosales, Rafa Pérez, José Uríszar, Carmelo Hernando, José María Tubía Rosales, Verónica Abaigar, Jesús Santa María, José Manuel Rodríguez Arnáez, Andrés Gil Imaz y José Antonio Olarte.

Desde Jerez, la exposición cuenta con la obra de Mario Naranjo, Jesús Jiménez, Manuel del Valle, Jesús Rosa, Pepe Márquez, Concha Muñoz, Pilar Estrade, Willie Márquez, Roberto Barba y María Luisa Rey, un conjunto que muestra la pluralidad creativa de la ciudad andaluza, desde la tradición hasta las propuestas más contemporáneas.

Más que una panorámica artística, esta exposición se convierte en un símbolo de diálogo y fraternidad, donde cada obra refleja tanto el universo personal de su autor como las afinidades y contrastes entre dos comunidades unidas por el arte.

Por su parte las actividades en torno al hermanamiento que tendrán lugar en Jerez de la Frontera se concentrarán los días 12, 13 y 14 de septiembre, entre ellas:



 Catas cruzadas.



 Inauguración de una rotonda con farola conmemorativa.



 Lectura de hermanamiento con concierto.



 Mural y exposición.



 Brindis en el tabanco con productos de Haro.

Los artistas José Uriszar y Rafa Pérez han destacado durante la rueda de prensa lo positivo de este intercambio cultural entre ambas ciudades.

Por su parte, las Bodegas Tihon, Muga, Valenciso y Santalba han valorado muy positivamente el hermanamiento entre dos ciudades de gran delevancia en el mundo del vino.

La alcaldesa, Guadalupe Fernández ha querido trasladar un agradecimiento muy sincero a todas las instituciones, empresas y, sobre todo, a las personas que se han volcado con este hermanamiento y han hecho posible que hoy, tras más de tres décadas de espera, podamos celebrarlo con este programa de actos que acabamos de presentar, “un hermanamiento que no podía esperar más, y en el que la implicación y la colaboración de todos han sido realmente ejemplares”.