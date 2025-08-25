Una menor es rescatada tras precipitarse por un talud con su bicicleta en El Viano

La Policía Local de Haro ha intervenido en el rescate de una niña que sufrió una caída de varios metros en un talud de la zona del Viano.

La alerta se recibió a través de SOS Rioja, que informó de que una menor se había precipitado por un desnivel de unos diez metros mientras circulaba en bicicleta.

En un primer momento se movilizó a los Bomberos para realizar el rescate. “WSin embargo, a la llegada de los agentes, minutos después, localizaron a la niña a unos diez metros de profundidad, junto a su bicicleta y visiblemente nerviosa.

Ante la situación, uno de los policías descendió entre la maleza para tranquilizar a la menor y asistirla.

Con la colaboración de varias personas que se encontraban en el lugar, se organizó una cadena humana que permitió sacar a la menor con rapidez y seguridad. De modo que no fue necesaria la intervención de los Bomberos.

La menor presentaba magulladuras y arañazos, por lo que fue trasladada en el vehículo policial, junto a su madre, hasta el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Haro, donde fue atendida de inmediato”, informan desde el Ayuntamiento.