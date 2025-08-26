Radio Haro – Cadena Ser.

Una mujer de 32 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Hormilla

Por Radio Haro
26 agosto, 2025
Varios particulares informan al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión de dos turismos en la carretera LR-313, kilómetro 6 de Hormilla. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja junto con recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

La herida, una mujer 32 años, ha sido evacuada al Hospital San Pedro tras una primera atención en el Centro de Salud de Nájera.

