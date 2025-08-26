FOTOS | Haro vive un susto que pudo terminar en tragedia

Un todoterreno, por causas que se desconocen, ha colisionado con un vehículo aparcado en la calle de la Vega, lo ha desplazo de su sitio, ha abordado la acera que conduce a los jardines de la Patrona de la ciudad jarrera, ha roto la balaustrada y se ha precipitado a la calle Tirón donde, tras subirse a otra acera, ha colisionado contra un edificio.

A pesar de lo aparatoso del suceso, afortunadamente, solo ha resultado herida leve la persona que conducía el todoterreno que ha recibido asistencia en el Centro de Salud de la ciudad.