El Gobierno de La Rioja impulsa el refuerzo de firme de la carretera autonómica LR-324

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha impulsado las obras de refuerzo de firme de dos tramos de la carretera autonómica LR-324, una vía que atraviesa la localidad de Arenzana de Abajo y que conecta con las carreteras LR-113 y LR-136.

El objetivo de esta actuación, que ha sido adjudicada a la empresa Ismael Andrés por un importe total de 197.168,52 euros, es adecuar el estado actual de la calzada para mejorar la seguridad vial de los usuarios, así como la comodidad en la conducción. El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses desde la firma del acta de replanteo.

Los trabajos comprenden la mejora del asfalto en dos tramos que suman una longitud de 1.130 metros. En concreto, se ejecutará la reparación de los baches existentes; el extendido de nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente; la renovación de la señalización horizontal y vertical; y la elevación de la barrera de seguridad existente, aprovechando el desplazamiento que permiten los postes de hincado.

Esta rehabilitación se llevará a cabo entre el p.k. 0+360 y el p.k. 0+780 y entre el p.k. 1+560 y el p.k. 2+690, dos tramos cuyo pavimento es de triple tratamiento superficial. Estos presentan una rodadura muy bacheada y zonas en las que se aprecia pérdida parcial o total del árido, e incluso de la zahorra artificial de base. Por otro lado, la señalización ha perdido todas las propiedades necesarias para su correcta visibilidad.

Se trata de una actuación enmarcada dentro del compromiso del Ejecutivo riojano con la inversión en la modernización de la red de carreteras de nuestra región. Esta apuesta tiene la finalidad de cohesionar el territorio, acercar cada vez más a los municipios y a sus vecinos, y contribuir a la lucha contra la despoblación del medio rural.