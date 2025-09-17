Un panel de expertos abordará próximo el 4 de octubre en la Abadía de Cañas la vida, la obra y el contexto de la Beata María Urraca

El Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas acogerá el próximo sábado, 4 de octubre, un panel de conferenciantes expertos que abordarán el contexto, la vida y la obra de la Beata María Urraca.

La jornada dará comienzo a las 10.30 horas con la ponencia del catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Deusto Fernando Manrique, quien profundizará sobre ‘La función social de la posesión en los monasterios’.

A las 11.00 horas está prevista la intervención de abad del Monasterio de San Pedro de Cardeña, Roberto de la Iglesia, quien centrará su exposición en ‘El Císter y San Bernardo’.

A las 11.30 horas se ha programado la intervención de Jesús Ignacio Merino, deán de la Catedral de Calahorra y delegado de Patrimonio Cultural de la Diócesis, que ahondará en la figura y proyección de la Beata Mª Urraca, así como en la época que le tocó vivir.

Tras una pausa, las ponencias se reanudarán a las 12.30 horas con la conferencia ‘La arquitectura de la luz’, a cargo de los arquitectos José I. Amat e Iñaki Gómez.

A las 13.00 horas tendrá lugar la última disertación, esta vez con el historiador Alfonso Sánchez como ponente, quien hablará sobre ‘El Monasterio de Cañas. El ajuar’.

Inscripciones

La inscripción tiene un coste de 5 euros y puede realizarse desde 30 minutos antes de iniciarse la jornada en el propio monasterio. La participación da derecho a recibir la publicación con las conferencias por escrito.

Esta jornada está organizada por la Asociación Cultural Beata María Urraca y se enmarca en el programa ‘Legado de Luz’, organizado con motivo del 800º aniversario de la elección de la Beata como abadesa del Monasterio de Cañas, una etapa en la que adquirió el esplendor que sigue haciéndolo único.

El programa cuenta con la colaboración del Gobierno regional, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el Ayuntamiento de Cañas y la Asociación Cultural Beata Urraca de Cañas.