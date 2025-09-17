CSIF y el Ayuntamiento de Ezcaray firman un acuerdo para mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de limpieza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Ezcaray en el que se reconoce y remunera la penosidad de los trabajadores del servicio de limpieza de esta localidad.

CSIF expuso al Ayuntamiento de Ezcaray la situación de dos trabajadores del Servicio de Limpieza que realizan su trabajo en entornos hostiles e insalubres debido a la constante exposición a productos químicos, potentes desinfectantes, detergentes, así como la manipulación de residuos potencialmente peligrosos, cortantes o contaminantes, como consecuencia de la labor de limpieza viaria que realizan. En su labor diaria adoptan posturas forzadas y están expuestos a temperaturas extremas de calor, frío y humedad y ello aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales por caídas en suelos mojados, escaleras, etc.

Por todo lo anterior, CSIF expuso la necesidad de incluir un plus de penosidad para los dos trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Ezcaray, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2024, fecha de entrada en vigor del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Ezcaray.

El presidente CSIF, Jesús Hernández, el delegado de personal de CSIF en el Ayuntamiento y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa han firmado este importante acuerdo que se espera sirva de ejemplo para el resto de consistorios.