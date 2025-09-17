Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Dos niñas de 2 y 12 años son atendidas en el Centro de Salud de Haro tras sufrir un atropello en Avenida de Juan Carlos I

Por Radio Haro
17 septiembre, 2025
Juan Carlos I-2

Un particular informa a SOS Rioja del atropello de dos peatones en la avenida Juan Carlos I de la ciudad de Haro. Las afectadas, dos niñas de 2 y 12 años, han sido trasladadas al Centro de Salud de la ciudad jarrera.

Etiquetassos-rioja
