Ollauri, Haro y Baños de Río Tobía estarán presentes en la segunda temporada de la serie de televisión ‘Enológica’

El enoturismo y la cultura del vino de La Rioja estarán presentes en la segunda temporada de la serie de televisión `Enológica´ a través de un nuevo capítulo que se desarrollará en el territorio riojano y que cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Por segundo año consecutivo e igual que en la primera edición, algunos municipios riojanos como Quel, Alcanadre, Entrena, Ollauri, Haro, Logroño o Baños de Río Tobía convertirán a La Rioja en protagonista de uno de sus capítulos en el que David Janer, sumiller y conocido actor por su papel en la serie de televisión Águila Roja, recorrerá los principales destinos enoturísticos del país.

La Rioja participa en este proyecto con el objetivo de poner en valor la visión sobre la cultura vinícola, combinando historia, paisaje y gastronomía; explorando cómo el vino es resultado de una suma de factores humanos, culturales y naturales como es el caso particular de nuestro territorio. El ejecutivo riojano apoya este proyecto que se estrenará en esta última parte del año en diferentes plataformas internacionales como Prime Video o canales internacionales de Latinoamérica y Estados Unidos.

A lo largo de todo el capítulo riojano, David Janer nos acompañará en un viaje por la historia del vino de La Rioja y realizará diferentes paradas para conocer los elementos que posicionan a la comunidad como una tierra con una identidad propia, haciendo de su vino una expresión única de carácter. También conocerá recursos turísticos, proyectos enoturísticos y filosofías de trabajo que encarnan el respeto profundo por la tierra y la esencia del vino.

Este producto audiovisual está realizado por Konsak Producciones y dirigido por José Berodas, creador de éxitos televisivos como Enclaves, Efímero y Siente lo Rural en Prime Video y AMC. Además, cuenta con guiones de Nacho Rodríguez, uno de los escritores más destacados en formatos de viajes para televisión, lo que garantiza un contenido auténtico, cautivador y muy divertido.

Audiencia media de 7,5 millones de espectadores

Durante la emisión de su primera temporada, la serie Enológica ha alcanzado una audiencia media de 7,5 millones de espectadores por capítulo en el conjunto de plataformas de distribución (plataformas de streaming, televisión FAST y canales de televisión convencionales a nivel nacional e internacional).

Estos resultados reflejan un alto interés por parte de los espectadores situando la producción audiovisual dentro de un rango de visibilidad altamente competitivo en su categoría. El producto ha tenido cobertura en mercados europeos, latinoamericanos y norteamericanos, reforzando tanto el valor de marca de la serie como la imagen del enoturismo y la gastronomía riojana en el exterior.

Esta segunda temporada, Enológica volverá a demostrar que además de ser una serie sobre vinos; es un viaje por la historia, la cultura y la pasión que definen a España como potencia vinícola y turística. Con una perspectiva internacional y un formato innovador, esta producción está destinada a volver a cautivar a millones de audiencias globales.