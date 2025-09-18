La alcaldesa de Haro visita junto al presidente de la Federación Española de Voleibol las obras de `El Ferial´

La alcaldesa, Guadalupe Fernández, junto a miembros del equipo de gobierno, ha recibido en el Consistorio jarrero a Felipe Pascual, presidente de la Federación Española de Voleibol, acompañado del varios miembros del Haro Rioja Vóley, en su visita a la ciudad con motivo de la presentación oficial de la temporada 2025 – 2026 del club.

Durante la visita al Ayuntamiento, el presidente de la Federación ha podido ver el Plan Director de las nuevas instalaciones deportivas, para posteriormente visitar las obras de `El Ferial´.

“Es un salto muy importante que Haro pase de contar con una única pista polideportiva a tres, y que dos de ellas vayan a cumplir con la normativa Europea”, ha firmado Felipe Pascual.

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado al club que, el Ayuntamiento, hará todo lo que esté en su mano para conseguir que la obra del nuevo polideportivo esté finalizada en el primer trimestre de 2027.

El club ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento para conseguir que los equipos del Haro Rioja Vóley puedan seguir entrenando y jugando en Haro mientras se llevan a cabo los trabajos, gracias a la reforma del frontón que será donde se disputen los partidos de Superliga durante esta temporada.

La presentación de la temporada, que no se ha perdido el presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán, supone para el Club un hito importante al jugar por primera vez en la CEV Volleyball Challenge Cup, teniendo como primer contrincante al Buducnost PODGORICA (Montenegro) a quien se enfrentará en Haro el próximo 30 de octubre.